На киевщине началось снижение стоимости проезда в маршрутках - облгосадминистрация

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу Киевоблгосадминистрации

"Сейчас уже снижены тарифы на 9 маршрутах. Это разумный компромисс, который учитывает экономические реалии, в которых работают перевозчики, и возможности населения оплачивать их услуги. Считаю, что остальные поставщики услуг также должны с пониманием отнестись к платежеспособности людей и пересмотреть тарифы", – подчеркнул глава Киевской ОГА Василий Володин.

По данным управления пассажирских перевозок Киевской облгосадминистрации, сокращение стоимости проезда произошло на следующих направлениях: Вишневое – Киев, Боярка – Киев; Васильков; Кривое Озеро – Киев, Ирпень – Киев; Чабаны – Киев; Петровское – Киев; Крюковщина – Киев АС Киев; Крюковщина – Киев АС Южная. Увеличение стоимости проезда ни на одном из перечисленных направлений не превышает 18%.

Напомним, что 6 августа Киевская облгосадминистрация договорилась с перевозчиками о снижении тарифов на проезд на некоторых маршрутах