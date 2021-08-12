08:44  12 августа
COVID в Украине: за сутки госпитализировали 588 человек
08:26  12 августа
Возле Рады мужчина угрожал прохожим взрывчаткой, его задержала полиция
08:09  12 августа
Сутки в ООС: из-за обстрелов боевиков погиб мирный житель
UA | RU
UA | RU
12 августа 2021, 09:31 166

На Закарпатье вытащили из воды троих детей, которые оказались в ловушке посреди реки

12 августа 2021, 09:31 166
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Сотрудники ГСЧС спасли троих детей, которые оказались в ловушке посреди реки во время дождя. Событие произошло в пгт Межигорье Хустского района 

Как передает RegioNews, об этом сообщили в утренней сводке ГСЧС.

Отмечается, что дети самостоятельно пошли на рыбалку и во время дождя, когда начала подниматься вода в реке, они оказались далеко от берега и не смогли выбраться на сушу.

"Дети 10 и 11 лет ушли на рыбалку на реку Рика, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать, маленькие рыбаки оказались среди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщают, что из-за мелководья использовать плавсредства не получалось, поэтому сотрудники ГСЧС не мешкая добрались пожарным авто к детям и спасли их. Позже ребят передали в руки обеспокоенных родителей.

К счастью, дети отделались лишь испугом", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Украине за июль утонули почти 400 человек.

вода спасатели ГСЧС дети река

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Экологическая катастрофа в Житомире: усидит ли снова на своем месте глава "Житомирводоканала"
Скандал в Конотопе: "шкурняки" депутатов или глобальная кампания по усмирению мэров
Все публикации »
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Янина Соколовская
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua