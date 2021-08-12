На Закарпатье вытащили из воды троих детей, которые оказались в ловушке посреди реки

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Сотрудники ГСЧС спасли троих детей, которые оказались в ловушке посреди реки во время дождя. Событие произошло в пгт Межигорье Хустского района

Как передает RegioNews, об этом сообщили в утренней сводке ГСЧС.

Отмечается, что дети самостоятельно пошли на рыбалку и во время дождя, когда начала подниматься вода в реке, они оказались далеко от берега и не смогли выбраться на сушу.

"Дети 10 и 11 лет ушли на рыбалку на реку Рика, однако из-за сильного дождя вода начала прибывать, маленькие рыбаки оказались среди бушующей стихии. Они начали звать на помощь, поэтому их услышали местные жители и вызвали спасателей", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщают, что из-за мелководья использовать плавсредства не получалось, поэтому сотрудники ГСЧС не мешкая добрались пожарным авто к детям и спасли их. Позже ребят передали в руки обеспокоенных родителей.

К счастью, дети отделались лишь испугом", - добавили в ГСЧС.

Напомним, в Украине за июль утонули почти 400 человек.