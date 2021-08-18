17:09  18 августа
Репетиция парада в Киеве парализовала движение транспорта
11:51  18 августа
Украина пока не планирует закрывать границу из-за штамма "Дельта"
15:20  18 августа
На Донбассе из-за обстрелов боевиков пострадала мирная жительница
UA | RU
UA | RU
18 августа 2021, 14:59 23

Начало учебного года в Одесской области хотят перенести

18 августа 2021, 14:59 23
Читайте також українською мовою
Фото: oda.odessa.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В Одесской области планируют продлить летний сезон до 20-го сентября, с целью максимального использования туристических ресурсов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной государственной администрации.

"С целью максимального использования туристических ресурсов и увеличения доходной части местных и региональных бюджетов предлагается продлить летний сезон до 20-го сентября, что требует соответствующих изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании", - говорится в сообщении.

Так, в ОГА предлагают перенести начало учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях с 01-го сентября на 20-том.

Данную инициативу уже поддержали отдельными депутаты от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской ОГА.

Напомним, Минобразования опровергло фейк об отмене образовательного процесса с 1 сентября.

школа деньги туристы дети Одесская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Кличко vs Зеленский: кулуарная битва за Киев превращается в открытую игру на вылет
"Зига" от Марцинкива: как франковский мэр повеселил общественность своей очередной эксцентричной идеей
Все публикации »
Владимир Фесенко
Янина Соколовская
Лариса Волошина
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram