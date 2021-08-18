Начало учебного года в Одесской области хотят перенести

Фото: oda.odessa.gov.ua

В Одесской области планируют продлить летний сезон до 20-го сентября, с целью максимального использования туристических ресурсов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной государственной администрации.

"С целью максимального использования туристических ресурсов и увеличения доходной части местных и региональных бюджетов предлагается продлить летний сезон до 20-го сентября, что требует соответствующих изменений в Закон Украины "О полном общем среднем образовании", - говорится в сообщении.

Так, в ОГА предлагают перенести начало учебного года в учреждениях общего среднего образования и высших учебных заведениях с 01-го сентября на 20-том.

Данную инициативу уже поддержали отдельными депутаты от Одесской области, а также руководство Николаевской и Херсонской ОГА.

Напомним, Минобразования опровергло фейк об отмене образовательного процесса с 1 сентября.