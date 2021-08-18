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18 августа 2021, 13:19 852

На Франковщине пассажирский поезд переехал пенсионера

18 августа 2021, 13:19 852
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Фото: Facebook
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В Коломые поезд сообщением "Белгород-Днестровский - Черновцы" переехал 70-летнего мужчину, который лежал на пути

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

ДТП с потерпевшим случилось 18 августа в 09:22.

Пассажирский поезд, двигаясь в сторону Черновцов, совершил наезд на 70-летнего мужчину, местного жителя, который лежал на пути и от полученных травм скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По словам машиниста, въезжая в поворот, он заметил на пути человека, поэтому сразу пытался сигналом обратиться к пешеходу, но последний не реагировал. 52-летний машинист применил экстренное торможение, но остановить поезд до встречи с пешеходом не удалось.

По данному факту начато уголовное производство. Полицейские рассматривают различные версии, в том числе и самоубийство.

Напомним, ранее на Франковщине в ДТП попала пожарная машина, в результате чего пострадали шесть человек.

поезд вагоны полиция самоубийство пенсионеры

 
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