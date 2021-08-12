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12 августа 2021, 10:25 8

НАПК проверит декларацию министра финансов и его предшественника

12 августа 2021, 10:25 8
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Фото из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции начало полную проверку 27 деклараций должностных лиц, в том числе и министра финансов Сергея Марченко и его предшественника на этой должности Игоря Уманского

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу агентства

Нацагентство, в частности, проверит декларации двух народных депутатов, а также министра финансов Сергея Марченко, бывшего министра финансов Игоря Уманского и экс-министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаны Коляды.

Кроме того, по результатам анализа рисков в декларациях цифровыми инструментами начата проверка восьми деклараций, в частности народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа за жизнь" Николая Скорика

На основании сообщений о возможном недостоверное декларирование от граждан, журналистов и правоохранительных органов НАПК также проверит 13 деклараций.

По вновь открывшимся обстоятельствам НАПК начало повторную проверку декларации, поданной Антоном Янчуком, бывшим главой Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

"Всего с начала 2021 года НАПК взяло в проверку уже 963 декларации публичных служащих", - уточняют в Нацагентстве.

Напомним, что в конце июля в декларациях четырех нардепов НАПК нашла признаки уголовных преступлений

НАПК ОПЗЖ Минфин декларации депутаты

 
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