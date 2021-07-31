В декларациях четырех нардепов нашли признаки уголовных нарушений

Фото: из открытых источников

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) обнаружило признаки уголовных нарушений в декларациях 12 чиновников, среди них четверо народных депутатов

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает RegioNews.

Отмечается, что они не указали в своих декларациях о доходах имущество на общую сумму более 1,1 млн гривен.

Это касается народных депутатов Михаила Забродского от "Европейской Солидарности, а также "слуг народа" Максима Пашковского, Ольги Саладухи и Анны Колиснык.

Наличие аналогичных нарушений проверяют в декларациях судьи Верховного Суда Николая Короткевича, бывшего заместителя директора ГБР Александра Бабикова и бывшего главы Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера.

Выводы по проверкам деклараций НАПК планирует направить в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Напомним, ранее сообщалось, что НАПК начало проверку декларации Медведчука и других публичных служащих.