Более 50 нардепов от "Слуги народа" оказались в громких скандалах за два года работы в Раде

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Фигурантами громких скандалов за два года работы в Верховной Раде стали 53 народных избранника от партии "Слуга народа"

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные анализа, проведенного Комитетом избирателей Украины.

Среди основных причин скандалов авторы исследования называют: обвинения в коррупции, неэтичное поведение "слуг", а также пророссийские заявления нардепов.

В лидерах по количеству публичных скандалов находятся Николай Тищенко, Александр Дубинский, Евгений Шевченко, Максим Бужанский и Давид Арахамия.

Это беспрецедентное количество публичных скандалов как для одной фракции. Несмотря на обещания В. Зеленского прощаться со скандальными депутатами, большинство из них до сих пор являются членами фракции", - сообщил председатель КИУ Алексей Кошель.

В комитете отмечают, что некоторые политики смогли попасть сразу в несколько громких скандалов. Среди возможных причин такой ситуации в КИУ называют то, что формирование избирательного списка на парламентских выборах происходило не на основе профессиональных качеств кандидатов, а благодаря личным симпатиям.

В результате в парламент попали десятки лиц, которые никогда раньше не занимались политикой и не понимают основ публичной коммуникации", - добавил Кошель.

По его мнению, большое количество скандалов не только снижает доверие граждан к действиям власти, но и в целом негативно сказывается на отношении к парламенту.

Ранее сообщалось, что Комитет избирателей составил рейтинг работы лидеров фракций Рады. По данным КИУ, отдельные руководители фракций фактически проваливают работу в парламенте.

Ранее в КИУ также рассказали, кто из нардепов прогулял Раду в июне.