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06 августа 2021, 16:03 567

Кабмин предлагает усилить контроль за доходами украинцев

06 августа 2021, 16:03 567
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Фото из открытых источников
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Кабинет министров готовит для внесения в Верховную Раду законопроект о так называемых косвенных методах налогового контроля

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева

По его словам, предполагается, что налоговая сможет уточнять происхождение средств, направленных на приобретение ценных активов. Депутат не уточнил о какой сумме идет речь и что такое ценный актив

"Если человек не сможет ответить или показать декларацию об амнистии, то он будет вынужден доплатить налог на расходы, которые не может объяснить", - заявил Гетманцев.

Он добавил, что сейчас проект закона находится в стадии разработки, в дальнейшем Кабмин передаст его на рассмотрение в парламент.

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский подписал законы, которые "регламентируют налоговую амнистию для украинцев".

Кабмин контроль депутат законопроект налоги

 
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