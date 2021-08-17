Организаторам продажи новорожденных в Киеве грозит по 12 лет заключения: вручены подозрения

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Пятерым лицам, которые участвовали в незаконной продаже новорожденных под видом суррогатного материнства в одной из клиник Киева, в том числе организатору, сообщено о подозрении. Им грозит до 12 лет заключения

Как передает RegioNews, об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

По результатам расследования трем участникам преступления, в том числе организатору, сообщено о подозрении по ч. 3 ст.149 (торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего, организованной группой) и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений). В отношении еще двух лиц, находящихся за пределами Украины, продолжаются следственные действия, - говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что группа в составе 5 человек, двое из которых являются иностранцами, начиная с 2018 года организовали схему, связанную с налаживанием канала продажи новорожденных детей в другую страну под видом программы репродуктивного материнства.

Преступники находили женщин, которые за 1000 долларов США заключали фиктивные браки с иностранцами. В дальнейшем женщинам предоставлялась поддельная справка о якобы бесплодии, что давало возможность супругам принять участие в программе суррогатного материнства.

После проведения вспомогательных репродуктивных технологий методом суррогатного материнства и после рождения ребенка фиктивная жена под контролем участников преступления оказывала добровольное согласие на вывоз ребенка иностранцам. Последние, будучи уверены в законности своих действий, после оплаты этих услуг вместе с новорожденным ребенком покидали территорию Украины.

По данным следствия, цена за новорожденного ребенка для иностранцев составляла около 60 тысяч долларов США, которые распределялись между участниками организованной группы.

Как сообщалось, в Киеве раскрыли масштабную схему продажи младенцев за $70 тысяч. В одной из специализированных клиник Киева правоохранители разоблачили схему продажи младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства.