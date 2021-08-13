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13 августа 2021, 12:04 27

Руководителя зерновой госкорпорации задержали в аэропорту при попытке бегства из Украины

13 августа 2021, 12:04 27
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали руководителя "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины" в аэропорту "Жуляны" - он пытался покинуть территорию страны вместе со своим сообщником

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Отмечается, что чиновника задержали утром 13 августа в аэропорту "Жуляны".

Таким образом он пытался избежать ответственности. Кроме того, вместе с ним задержали и его сообщника", - сообщили в полиции.

Руководителю госкорпорации сообщили о подозрении. Сейчас с ними проводятся следственные действия.

Задержание произошло в рамках расследования дела о масштабных злоупотреблениях должностных лиц "Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины". Сумма ущерба составляет более 57 млн долларов.

Ранее сообщалось, что экс-директор зерновой корпорации подозревается в растрате почти 15 млн госсредств.

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