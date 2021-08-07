Суд арестовал семерых подозреваемых в рэкете активистов с Харьковщины, среди которых - члены "Нацкорпуса"

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Шевченковский суд Киева взял под стражу семерых подозреваемых членов преступной группировки, среди которых представители партии "Национальный корпус", бывшие и действующие правоохранители

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Hromadske.

Под стражей на два месяца без возможности внесения залога оказались Иван Никифоров, Сергей Козлюк, Сергей Величко, Олег Скрипка, Кирилл Крикунов, Дмитрий Колесников и Артем Субочев.

По данным следствия, подозреваемые в 2018 году создали организованную преступную группу в Харьковской области, в которую входило около 50 человек и которая занималась рэкетом бизнесменов, в частности в сфере ритуальных услуг. Объем их "прибыли", по данным следствия, составил более 1 млн гривен ежемесячно.

Подозреваемым инкриминируют статьи 255 (создание преступной организации), 189 (вымогательство), 206 (противодействие законной хозяйственной деятельности) УК.

Напомним, 5 августа СБУ провела обыски у членов харьковской ячейки партии "Нацкорпус" и задержала семь человек, подозреваемых в создании преступной организации, которая противодействовала законной хозяйственной деятельности и занималась вымогательством средств.

6 августа Шевченковский районный суд Киева избирал задержанным меру пресечения. "Нацкорпус" заявил, что их автобусы, которые везли группу поддержки на суд в Киев, были задержаны сотрудниками СБУ ночью. Каждого, кто был в автобусе, допрашивали и фотографировали.