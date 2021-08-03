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03 августа 2021, 15:46 887

В Минобразования не исключают возвращения к дистанционному обучению осенью

03 августа 2021, 15:46 887
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Фото из открытых источников
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Министр образования Сергей Шкарлет не исключает переход на дистанционное обучение осенью

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Слово и дело"

По его словам, по состоянию на сейчас перспектив перехода на дистанционку нет, однако есть вероятность этого осенью

"Осень у нас связана с похолоданием: в межсезонье всегда растет количество заболеваний. Не только на ковод, но и на обычные острые респираторные болезни. Это-первая особенность. И вторая особенность, которая может повлиять на возвращение к дистанционному образованию, – это распространение штамма Дельта, всех других новых штаммов коронавирус, которые вообще возникают в мире. Поэтому вероятность всегда есть, в любом случае. Все зависит от нас, от нас с вами", - отметил министр.

Шкарлет также напомнил, что при наличии 80% вакцинированного педколлектива учебные заведения будут учиться в полноформатном варианте в желтой, оранжевой и даже красной зонах.

Напомним, что председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий не исключает введения новых ограничений для невакцинированных от COVID-19 украинцев.

Кабмин карантин COVID-19 министр образования штамм Дельта

 
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