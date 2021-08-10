В Минобразования рассказали, как будут работать школы, если введут очередной локдаун

Если в Украине усилится эпидемия коронавируса, то образовательный процесс все равно не будет останавливаться

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Министерства образования Украины.

В частности, по словам министра образования и науки Украины Сергея Шкарлета, при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться.

"Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы, смешанная или полная, и дети будут продолжать обучение", - заявил министр.

Также МОН совместно с Министерством здравоохранения разрабатывает различные варианты организации образовательного процесса, чтобы он был непрерывным и проходил в безопасной среде.

"Сейчас планируется, и нам бы конечно хотелось, чтобы дети 1 сентября начали обучение в полноформатном режиме. Дальше все будет зависеть от эпидемической ситуации в каждом отдельном регионе. При" зеленом "уровне соискатели образования смогут посещать учебные заведения в очном формате с соблюдением противоэпидемических мероприятий", - подчеркнул Сергей Шкарлет.

Напомним, в Украине для педагога не будет принудительной вакцинации от коронавируса.