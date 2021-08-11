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11 августа 2021, 15:20 1923

Шкарлет рассказал, кто из преподавателей может рассчитывать на зарплату в 4 тысячи долларов

11 августа 2021, 15:20 1923
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Фото из открытых источников
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Зарплаты преподавателей в Украине реально повысить до 4000 долларов после завершения первого этапа. Однако такие зарплаты будут получать не все

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Сегодня

"Это случится, когда будет запущен Президентский университет. Для лучших преподавателей 4000 долларов будут реальностью. Конечно, не для всех. Но это будет точка перезагрузки нашего высшего образования", – сказа министр образования Сергей Шкарлет.

По его словам, в 2021 году предусмотрено два повышения зарплат для педагогов:

первое состоялось с 1 января, зарплаты выросли на 20%;

второе повышение запланировано на декабрь – рост составит 9%.

"Поэтому за 2021-й будет повышение почти на 30%. На 2022-й ожидается повышение на конец года – примерно на 10%", – анонсировал Шкарлет..

Как известно, зарплата в 4 тысячи долларов для педагогов была среди обещаний действующего Президента Украины Владимира Зеленского

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