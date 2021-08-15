СБУ вызывает на допрос по делу "Харьковских соглашени" ряд депутатов и экс-министра

Служба безопасности Украины вызывает на допрос по делу "Харьковских соглашений" ряд народных депутатов и экс-министров

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на прес-службу СБУ

Отмечается, что на допросы в понедельник, 16 августа, вызываются:

- народные депутаты от ОПЗЖ Юрий Бойко и Виталий Борт;

- внефракционный избранник IX созыва Дмитрий Шпенов;

- первый заместитель министра инфраструктуры Украины (2010-2014 годы) Константин Ефименко;

- народный депутат нескольких созывов и председатель Государственной таможенной службы Украины (2010-2012 годы) Игорь Калетник;

- народный депутат VI созыва Юлия Ковалева;

- первый заместитель Председателя Верховной Рады VI созыва и трижды министр юстиции Александр Лавринович;

- председатель Верховной Рады (2008-2012 годы) Владимир Литвин;

- председатель Государственной пограничной службы Украины (2003-2014 годы) и родной брат бывшего спикера ВР Николай Литвин;

- глава СБУ (2010-2013 годы) Валерий Хорошковский;

- народный депутат четырех созывов Василий Цушко;

- министр финансов (2010-2012 годы) Федор Ярошенко.

По данным СМИ, указанные лица проходят свидетелями по статье о "Государственной измене" (ч.1 ст. 111 УК) в деле, которое расследуется с середины марта 2021 года.