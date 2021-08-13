Житель Волыни хотел отправить по почте наркотиков на 3 млн грн

Фото: Facebook

Мужчина из Волынской области пытался выслать за границу по почте 18 тысяч семян сортового каннабиса

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении Государственной таможенной службы Украины.

Впервые в зоне деятельности таможни фиксируются незаконные попытки переслать почтой из Украины семена сортовой конопли. До этого имели место только попытки пересылки конопли в Украину, а не из Украины за границу", - отметили таможенники.

Так, 15 международных почтовых отправлений с семенами каннабиса украинец отправлял в США, а также в Казахстан и РФ.

По документам, он отправлял за границу только переходники. Пластиковые переходники к аудио- и видеотехнике действительно находились в этих посылках, но содержали совсем несвойственную им утварь.

Согласно экспертного заключения, стоимость семян составляет 3 млн грн.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции. Среднемесячные "прибыли" дельцов составляли десятки тысяч долларов.