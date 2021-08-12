В столице поймали водителя троллейбуса, который возил пассажиров в состоянии наркотического опьянения

FB Патрульної поліції Києва

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook Патрульной полиции Киева

"На проспекте Свободы патрульные остановили водителя троллейбуса ЛАЗ, который осуществлял перевозку пассажиров. У мужчины обнаружили явные признаки наркотического опьянения. По требованию полицейских он согласился пройти осмотр в установленном законом порядке у врача-нарколога. По результатам лабораторных исследований специалист подтвердил, что водитель троллейбуса находился в состоянии наркотического опьянения", - отмечается в сообщении.

Инспекторы составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса об админправонарушениях.

Патрульные отдела безопасности дорожного движения также наведались к руководителю депо и вручили ему требование об усилении контроля за водителями предприятия. На лицо ответственное за эксплуатацию составили постановление по ч. 1 ст. 129 (Допуск к управлению водителей, находящихся в состоянии опьянения) Кодекса об админправонарушениях.

Напомним, в мае в центре Киева пьяный водитель врезался в дерево: погибла 18-летняя девушка