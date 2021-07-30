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30 июля 2021, 10:01 245

В Одесской области спасли подростка, которого на матрасе унесло от берега

30 июля 2021, 10:01 245
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Фото из открытых источников
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В Одесской области спасли подростка, которого с надувным матрасом отнесло на километр от берега лимана

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, пишет RegioNews со ссылкой на УНИАН.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Белгород-Днестровский, акватория Днестровского лимана.

"В 16:23 в Службу спасения поступило сообщение о том, что ребенка на надувном матрасе ветром относит от берега", - сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, сообщение поступило от местных жителей, которые, находясь в своей квартире (на пятом этаже), увидели из окна матрас и ребенка далеко от берега.

На место оперативно прибыли спасатели на резиновой лодке они вышли в лиман и на расстоянии 1 км от берега обнаружили мальчика, 2006 года рождения. В пресс-службе добавили, что матрас был на некотором расстоянии от мальчика, который не утонул благодаря надувной подушке, за которую он держался.

Напомним, недавно в Винницкой области четверо мужчин утонули, празднуя Купала.

Украина Одесса спасатели лиман Одесская область

 
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