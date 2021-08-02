Поспорили, что переплывут реку: в Черкасской области утонули супруги

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В селе поселок Корсунь-Шевченковского района Черкасской области 2 августа муж и жена утонули из-за того, что побились об заклад

Как сообщило издание provce.ck.ua, жена сказала мужу, что сможет переплыть реку, потом они вместе пошли купаться, и произошла трагедия, пишет RegioNews.

Мужчине было 54 года, а женщине – 38. Тело мужчины уже нашли, а для поисков женщины должны были прибыть водолазы.

"По прибытию на место происшествия один из полицейских... увидел тело мужчины в воде и нырнул за ним. Когда достал его, то обнаружил, что пострадавший уже умер", – говорится в сообщении.

Собеседница издания отметила, что погибших считали неблагополучными. По ее словам, до трагедии супруги могли находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что в Украине за прошлый месяц утонули почти 400 человек.