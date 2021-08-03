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03 августа 2021, 11:45 794

В Запорожской области женщина выпала с 9 этажа и зацепилась на подоконнике

03 августа 2021, 11:45 794
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Фото: ГСЧС
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В Бердянске Запорожской области женщина выпала с балкона на девятом этаже и зацепилась за подоконник

Об этом сообщили в управлении ГСЧС, пишет RegioNews.

Информация об инциденте поступила в службу 3 августа в 08:10.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что женщина выпала с девятого этажа, оказавшись на подоконнике балкона между восьмым и девятым этажами, и не может самостоятельно добраться до безопасного места. С помощью автолестницы спасатели сняли женщину и передали медикам", – говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, недавно в Харькове девушка выпрыгнула из окна седьмого этажа многоэтажки.

Украина Бердянск спасатели ГСЧС Запорожская область

 
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