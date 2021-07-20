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20 июля 2021, 16:08 35

В Черновцах мужчина падал с восьмого этажа и спасся, зацепившись за спутниковую антенну

20 июля 2021, 16:08 35
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Фото из открытых источников
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В Черновцах мужчина выпал из окна 8-го этажа и «приземлился» на спутниковой антенне своей соседки этажом ниже

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Черновицкой области.

Мужчину сняли с антенны патрульные полицейские. Он объяснил полицейским, что ненароком выпал из окна своей квартиры.

Вчера, около 2 часов ночи инспекторы получили вызов на улицу Хотинскую. Заявительница сообщила, что на ее спутниковой антенне сидит незнакомый мужчина. Стоит отметить, что дама проживает на 7 этаже многоэтажки, - говорится в сообщении полиции.

Патрульные, прибывшие на вызов, убрали лишние вещи на балконе женщины, которые мешали открыть окно, и помогли мужчине перебраться в квартиру. Спасенный пояснил, что во время пьянки со своей сожительницей, они начали ссориться и он выпал из окна восьмого этажа и "приземлился" на антенну соседки. Мужчину передали медикам.

Как сообщалось, сегодня в Одесской области двое малышей выпали со второго и девятого этажей. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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