Пляжи курортного Бердянска заполонили зеленые водоросли
К морскому побережью в городе Бердянске волнами прибило тонны зеленых водорослей - они заполонили практические все пляжи в Бердянском заливе
Как сообщает RegioNews, об этом сообщает местный портал PRO.berdiansk.biz.
По словам отдыхающих, чтобы пройти водоросли, необходимо отойти на 10-15 метров в воду. Плотный слой морской травы и на берегу и в воде прибитый течением и ветром с южного направления.
Арендаторы одного из пляжей города пытаются вычистить пляж с помощью бульдозера, однако собранные водоросли формируют целые горы морской травы.
В то же время, как сообщает издание, городские власти никак не способствуют решению этой проблемы и с уборкой водорослей коммунальные службы не спешат.
Напомним, что в июле на запорожских курортах отдыхающие страдали от нашествия медуз.