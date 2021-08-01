Пляжи курортного Бердянска заполонили зеленые водоросли

Фото: PRO.berdiansk.biz.

К морскому побережью в городе Бердянске волнами прибило тонны зеленых водорослей - они заполонили практические все пляжи в Бердянском заливе

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает местный портал PRO.berdiansk.biz.

По словам отдыхающих, чтобы пройти водоросли, необходимо отойти на 10-15 метров в воду. Плотный слой морской травы и на берегу и в воде прибитый течением и ветром с южного направления.

Арендаторы одного из пляжей города пытаются вычистить пляж с помощью бульдозера, однако собранные водоросли формируют целые горы морской травы.

В то же время, как сообщает издание, городские власти никак не способствуют решению этой проблемы и с уборкой водорослей коммунальные службы не спешат.

Напомним, что в июле на запорожских курортах отдыхающие страдали от нашествия медуз.