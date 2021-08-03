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03 августа 2021, 09:29 195

Из-за непогоды в Украине обесточены почти 130 населенных пунктов в шести областях

03 августа 2021, 09:29 195
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Фото: из открытых источников
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В Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались 129 населенных пунктов в 6 областях

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По состоянию на 7:00 3 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях", - говорится в сообщении.

В частности, без света остаются 60 населенных пунктов в Сумской области, 25 в Черкасской области, 18 - в Одесской, 14 - в Черниговской, 6 - в Днепропетровской, 6 - в Киевской области.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине обесточено более 500 населенных пунктов в семи областях.

непогода электричество спасатели ГСЧС область

 
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