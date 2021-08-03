Из-за непогоды в Украине обесточены почти 130 населенных пунктов в шести областях
В Украине из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались 129 населенных пунктов в 6 областях
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
По состоянию на 7:00 3 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 129 населенных пунктов в 6 областях", - говорится в сообщении.
В частности, без света остаются 60 населенных пунктов в Сумской области, 25 в Черкасской области, 18 - в Одесской, 14 - в Черниговской, 6 - в Днепропетровской, 6 - в Киевской области.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Ранее сообщалось, что в Украине обесточено более 500 населенных пунктов в семи областях.
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