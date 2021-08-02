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02 августа 2021, 17:35 1625

Азовское море снова заполонили медузы

02 августа 2021, 17:35 1625
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Фото: Обозреватель
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На пляжах Арабатской стрелки заметили крупных медуз, из-за чего люди снова опасаются купаться в Азовском море

Как пишет RegioNews, фотографии с медузами опубликовал Obozrevatel.

По словам отдыхающих, вес одной такой живности составляет 2-3 килограмма.

фото Obozrevatel

"Вместо большого количества маленьких медуз пришли огромные, по 2-3 кг. Отдыхающие жалуются, потому что никто не плавает вообще, максимум люди погружаются. При мне семья приехала, подошла к морю и сказала: "Заплатим за бронь и едем, потому что это ужас", - рассказали туристы.

Отдыхающие отмечают, что мало кому приятно купаться с медузами, размеры которых достигают "пяти ладоней".

Напомним, в конце июля жители Арабатской стрелки обвинили местные власти в срыве курортного сезона и перекрывали дорогу.

Украина Азовское море Бердянск море отдых

 
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