11:59  03 августа
У Кличко рассказали, кто получит пропуска на транспорт в случае нового локдауна в Киеве
14:19  03 августа
Четыре главы фракций имеют низкие показатели голосования в Раде - КИУ
17:41  03 августа
Оккупанты на Донбассе шесть раз сорвали режим тишины, в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
03 августа 2021, 16:22 160

В Одессе стрельба во дворе многоэтажки: один раненый, объявлена спецоперация "Сирена"

03 августа 2021, 16:22 160
Читайте також українською мовою
Фото Нацполиции
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 3 августа, во дворе многоэтажки на улице Малиновского в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший, личность которого установлена, получил ранение и был госпитализирован

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает RegioNews.

Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета.

Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или лице, которое его совершило, сообщить в ближайший отдел полиции или на спецлинию "102".

Как сообщалось, вчера под Мариуполем произошла стрельба: пострадала девушка. В селе Чермалык Донецкой области произошла стрельба, в результате чего 18-летняя девушка получила пулевое ранение.

Ранее, 1 августа, в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужчину. В центре Днепра в пиццерии Mister Cat произошел инцидент - один из посетителей заведения начал стрелять в другого. После стрельбы мужчина с пистолетом скрылся с места происшествия.

Одесса стрельба преступление расследование полиция

Следователи проверяют две версии гибели Шишова - глава Нацполиции
03 августа 2021, 15:19
На Ровенщине посреди улицы пропал ребенок
03 августа 2021, 12:49
В Харькове задержали россиянина, которого искали за организацию убийства на заказ
03 августа 2021, 12:46
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Летнее днепровское обострение: "московские каникулы" Краснова-младшего и "запуск в космос" Филатова
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua