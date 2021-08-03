В Одессе стрельба во дворе многоэтажки: один раненый, объявлена спецоперация "Сирена"

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Сегодня, 3 августа, во дворе многоэтажки на улице Малиновского в Одессе неизвестный выстрелил в мужчину. Пострадавший, личность которого установлена, получил ранение и был госпитализирован

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, передает RegioNews.

Правонарушитель с места происшествия скрылся на автомобиле "Мерседес" серебристого цвета.

Сейчас на месте работают полицейские. Рассматривается несколько версий правонарушения и решается вопрос о его правовой квалификации. Для установления места нахождения и задержания злоумышленника в городе введена специальная полицейская операция "Сирена", - говорится в сообщении.

Полицейские просят всех, кому что-либо известно об обстоятельствах преступления или лице, которое его совершило, сообщить в ближайший отдел полиции или на спецлинию "102".

Как сообщалось, вчера под Мариуполем произошла стрельба: пострадала девушка. В селе Чермалык Донецкой области произошла стрельба, в результате чего 18-летняя девушка получила пулевое ранение.

Ранее, 1 августа, в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужчину. В центре Днепра в пиццерии Mister Cat произошел инцидент - один из посетителей заведения начал стрелять в другого. После стрельбы мужчина с пистолетом скрылся с места происшествия.