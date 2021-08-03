На Ровенщине посреди улицы пропал ребенок
В г. Сарны Ровенской области 2 августа в 22:00 исчез 4-летний мальчик прямо посреди улицы
Об этом сообщили в патрульной полиции Ровенской области, пишет RegioNews.
Мать сообщила, что ее сын исчез на улице Независимости в г. Сарны. Самостоятельно женщина не смогла разыскать ребенка и обратилась в полицию.
Правоохранители обнаружили мальчика на одной из улиц города. Они вернули ребенка матери.
"Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу по поводу недопущения таких случаев в будущем", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Кировоградской области утонули две девочки.
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