На Ровенщине посреди улицы пропал ребенок

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В г. Сарны Ровенской области 2 августа в 22:00 исчез 4-летний мальчик прямо посреди улицы

Об этом сообщили в патрульной полиции Ровенской области, пишет RegioNews.

Мать сообщила, что ее сын исчез на улице Независимости в г. Сарны. Самостоятельно женщина не смогла разыскать ребенка и обратилась в полицию.

Правоохранители обнаружили мальчика на одной из улиц города. Они вернули ребенка матери.

"Полицейские провели с женщиной профилактическую беседу по поводу недопущения таких случаев в будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Кировоградской области утонули две девочки.