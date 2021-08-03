В Одесі стрілянина у дворі багатоповерхівки: один поранений, оголошена спецоперація "Сирена"

Фото Нацполіції

Сьогодні, 3 серпня, у дворі багатоповерхівки на вулиці Малиновського в Одесі невідомий вистрілив у чоловіка. Потерпілий, особа якого встановлена, отримав поранення та був госпіталізований

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, передає RegioNews.

Правопорушник з місця події втік на автомобілі "Мерседес" сріблястого кольору.

Зараз на місці працюють поліцейські. Розглядається кілька версій правопорушення та вирішується питання про його правову кваліфікацію. Для встановлення місця знаходження та затримання зловмисника в місті введена спеціальна поліцейська операція "Сирена", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські просять усіх, кому що-небудь відомо про обставини злочину або особу, яка його вчинила, повідомити до найближчого відділу поліції або на спецлінію "102".

Як повідомлялося, учора під Маріуполем сталася стрілянина: постраждала дівчина. У селі Чермалик, що на Донеччині, сталася стрілянина, внаслідок чого 18-річна дівчина отримала кульове поранення.

Раніше, 1 серпня, у Дніпрі відвідувач піцерії влаштував стрілянину й двічі поранив чоловіка. У центрі Дніпра в піцерії Mister Cat стався інцидент - один з відвідувачів закладу почав стріляти в іншого. Після стрілянини, чоловік з пістолетом зник з місця події.