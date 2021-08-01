В Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужчину

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В центре Днепра в пиццерии Mister Cat произошел инцидент - один из посетителей заведения начал стрелять в другого. После стрельбы, мужчина с пистолетом скрылся с места происшествия

Как передает RegioNews, об этом инциденте сообщают местные СМИ.

Отмечается, что сам инцидент произошел в караоке-баре Mister Cat, который находится на 4 этаже в ЦУМе города Днепра.

По предварительной информации, у двоих посетителей заведения начался конфликт, который перерос в потасовку. Один из участников конфликта решил достать пистолет и выстрелил своему оппоненту дважды в ногу.

Пострадавшим оказался 29-летний мужчина - его с ранениями госпитализировали в 16-ю городскую больницу.

По словам очевидцев, парень с пистолетом сел в Toyota Land Cruiser и скрылся. Прибывшие на место правоохранители оперативно нашли машину. При осмотре им удалось найти пистолет под сидением и арбалет в багажнике. Стрелявшим оказался 23-летний житель Днепра.

Напомним, 25 июля в Киеве возле метро произошла драка со стрельбой, пострадал человек.