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02 августа 2021, 18:03 6

Под Мариуполем произошла стрельба: пострадала девушка

02 августа 2021, 18:03 6
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Фото из открытых источников
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В селе Чермалык Донецкой области произошла стрельба, в результате чего 18-летняя девушка получила пулевое ранение

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Мариуполя, пишет RegioNews.

Согласно данным следствия, 1 августа, в 23:51 в селе Чермалык, 46-летний мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия в результате словесного конфликта с местными жителями. Одна из пуль задела ногу 18-летней девушки.

"Установлен житель Кировоградской области, который открыл стрельбу. Девушку, которая получила повреждение ноги, доставили в медицинское учреждение", - сообщает прессслужба.

Стоит отметить, что в соответствии с ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины, злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 7 лет.

Напомним, недавно в Днепре посетитель пиццерии устроил стрельбу и дважды ранил мужа.

Украина криминал стрельба криминальное дело Мариуполь

 
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