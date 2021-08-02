На въезде в Киев произошло тройное ДТП: образовалась огромная пробка
Утром 2 августа на Броварском проспекте, что на въезде в Киев, произошло масштабное ДТП: столкнулись три автомобиля - два легковых и микроавтобус
Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua.
Разбились два легковых автомобиля и микроавтобус. По словам очевидцев, есть пострадавшие.
Из-за аварии на трассе затруднено движение транспорта в направлении Киева.
Заняты левые скоростные ряды. Народ едет на работу со скоростью 5-7 км-ч", - говорится в сообщении.
На месте работает полиция.
Ранее сообщалось, что на Волыни в ДТП пострадали семь человек.
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