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02 августа 2021, 09:29 2991

На въезде в Киев произошло тройное ДТП: образовалась огромная пробка

02 августа 2021, 09:29 2991
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Фото: dtp.kiev.ua
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Утром 2 августа на Броварском проспекте, что на въезде в Киев, произошло масштабное ДТП: столкнулись три автомобиля - два легковых и микроавтобус

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua.

Разбились два легковых автомобиля и микроавтобус. По словам очевидцев, есть пострадавшие.

Из-за аварии на трассе затруднено движение транспорта в направлении Киева.

Заняты левые скоростные ряды. Народ едет на работу со скоростью 5-7 км-ч", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция.

Ранее сообщалось, что на Волыни в ДТП пострадали семь человек.

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