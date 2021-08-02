В столице пьяный водитель маршрутки возил людей по городу

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Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

На улице Милославской инспекторы отдела безопасности дорожного движения выявили водителя автобуса, который осуществлял перевозку пассажиров с явными признаками алкогольного опьянения.

"Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, мотивируя это тем, что не хочет тратить время", - рассказали в полиции.

Также патрульные выяснили, что мужчину в прошлом году ограничили в праве управления транспортными средствами. Его отстранили от управления и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 3 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченным в праве управления).

Напомним, недавно в Киеве пассажиры дотолкали троллейбус до ДТП.