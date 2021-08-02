11:52  02 августа
Карантинные показатели четырех областей Украины не соответствуют требованиям "зеленой зоны"
16:59  02 августа
На Закарпатье несовершеннолетний на внедорожнике сбил женщину
17:55  02 августа
Оккупанты на Донбассе трижды сорвали "тишину", у ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
02 августа 2021, 16:51 6

В столице пьяный водитель маршрутки возил людей по городу

02 августа 2021, 16:51 6
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Деснянском районе столицы полицейские обнаружили пьяного водителя маршрутки, перевозившего пассажиров

Как пишет RegioNews, об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Патрульной полиции Киева.

На улице Милославской инспекторы отдела безопасности дорожного движения выявили водителя автобуса, который осуществлял перевозку пассажиров с явными признаками алкогольного опьянения.

"Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке, мотивируя это тем, что не хочет тратить время", - рассказали в полиции.

Также патрульные выяснили, что мужчину в прошлом году ограничили в праве управления транспортными средствами. Его отстранили от управления и составили на него протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ч. 3 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, временно ограниченным в праве управления).

Напомним, недавно в Киеве пассажиры дотолкали троллейбус до ДТП.

Украина Киев транспорт маршрутки Столица

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Харьковская база партии "днепропетровских". Как Терехов помогает соседям поглощать Харьков
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua