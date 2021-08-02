В Хмельницкой области в ДТП погибли двое взрослых и ребенок

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1 августа вечером в Хмельницкой области - возле села Веселовка Красиловского района - столкнулись два легковых автомобиля Dacia Logan и Mercedes Benz, в результате чего погибли три человека

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в регионе, жертвами аварии стали 38-летний водитель Dacia, а также 40-летняя женщина и 3-летний ребенок, которые ехали в этом авто, пишет RegioNews.

В ведомстве добавили, что в результате ДТП людей, ехавших в Dacia, зажало поврежденными металлическими конструкциями машины. Также заблокированным в авто оказался травмированный водитель Mercedes.

"Сначала бойцы ГСЧС деблокировали травмированного водителя Mercedes, передав его медикам, параллельно с этим приняли меры, чтобы предотвратить возгорание обоих транспортных средств. Затем... деблокировали тела погибших", – отмечается в сообщении.

Причины смертельного ДТП пока неизвестны, их выясняют правоохранители.

Напомним, недавно на Волыни в ДТП пострадали семь человек.