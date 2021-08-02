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02 августа 2021, 19:45 5

Киев готовится к худшему сценарию по коронавирусу

02 августа 2021, 19:45 5
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Фото из открытых источников
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Власти Киева готовится к худшему сценарию по коронавирус

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украину 24

"Вопрос COVID действительно является номером один в любом штабе чрезвычайная ситуация при Киевской городской администрации, поскольку действительно ожидается увеличение заболеваемости в организованных коллективах, школах, вузах. Сейчас ставим акцент на прививку педагогического состава в Киеве", - отметил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в Киеве уже три недели ведется подготовка к строгому режиму карантина, который могут ввести при худшем сценарии карантина.

"Но у нас еще есть возможность сделать прививку и сформировать коллективный иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть "красную зону", чтобы бизнес мог работать в полном объеме, но с определенными ограничениями. Поэтому город Киев готовится к третьей волне и все мероприятия проводятся во всех сферах жизни важных инфраструктур", - добавил Рубан.

Напомним, нардеп Михаил Радуцкий заявил о возможных новых ограничениях для невакцинированных украинцев.

Киев карантин COVID-19 красная зона депутаты

 
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