Киев готовится к худшему сценарию по коронавирусу

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Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Украину 24

"Вопрос COVID действительно является номером один в любом штабе чрезвычайная ситуация при Киевской городской администрации, поскольку действительно ожидается увеличение заболеваемости в организованных коллективах, школах, вузах. Сейчас ставим акцент на прививку педагогического состава в Киеве", - отметил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, в Киеве уже три недели ведется подготовка к строгому режиму карантина, который могут ввести при худшем сценарии карантина.

"Но у нас еще есть возможность сделать прививку и сформировать коллективный иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть "красную зону", чтобы бизнес мог работать в полном объеме, но с определенными ограничениями. Поэтому город Киев готовится к третьей волне и все мероприятия проводятся во всех сферах жизни важных инфраструктур", - добавил Рубан.

Напомним, нардеп Михаил Радуцкий заявил о возможных новых ограничениях для невакцинированных украинцев.