На Закарпатье несовершеннолетний на внедорожнике сбил женщину

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В селе Колочава Хустского района 16-летний парень за рулем внедорожника Land Rover сбил 58-летнюю женщину

Как пишет RegioNews, об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

Установлено, что односельчанин потерпевшей, воспользовавшись отсутствием дома родителей, сел за руль внедорожника Land Rover и поехал кататься по селу.

Однако, не проехав и двух километров, подросток не справился с управлением и наехал на пострадавшую – местную жительницу. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении.

В полиции открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Автомобиль помещен на спецплощадку отделения полиции.