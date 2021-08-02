Участие в Крымской платформе подтвердили 29 стран - Зеленский

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Сейчас 29 стран подтвердили свое участие в саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа.

Как передает RegioNews об этом во время форума "Украина.30 " заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Свое участие в саммите на сегодня подтвердили в целом 29 стран — это большой, но далеко не окончательный список всех стран, которые 23 августа подпишут совместную декларацию об общих договоренностях и общих намерениях”, — заявил Зеленский.

По словам Главы государства, в саммите, среди прочего планируют принять участие США, Большая Битанія, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и другие.

Напомним, что саммит Крымской платформы состоится в Киеве 23 августа.