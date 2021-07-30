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30 июля 2021, 14:53 1

Вопрос отставки министра обороны не стоит - нардеп от "Слуги народа" Верещук

30 июля 2021, 14:53 1
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Фото из открытых источников
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Вопрос отставки министра обороны Андрея Тарана не стоит на повестке дня

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на РБК - Украина

"Вопрос по Тарану на фракции СН не обсуждался. Насколько я знаю, вопрос о его увольнении не стоит" – заявила член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

Напомним, что на этой неделе Президент Украины Владимир Зеленский принял решение уволить главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. На его место назначен командир оперативного командования "Север" Валерий Залужный.

Причиной увольнения главкома назывался конфликт с министром обороны Андреем Тараном.

В свою очередь представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский допустил увольнение самого Тарана

Кабмин Минобороны отставка президент Слуга народа

 
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