Карантинные показатели четырех областей Украины не соответствуют требованиям "зеленой зоны"

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По состоянию на 2 августа в Закарпатской, Ровенской, Тернопольской и Черкасской областях один из эпидемиологических показателей не соответствует норме "зеленой" зоны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные Минздрава.

Так, в Закарпатской области "зеленому" уровню эпидбезопасности не соответствует показатель динамики госпитализаций. Он в данном регионе составляет 87,5%.

В Ровенской области показатель динамики госпитализаций тоже достаточно высок-61,5%, хотя днем ранее был в пределах 5,3%.

В Тернопольской области также наблюдается достаточно высокий уровень госпитализаций. В данном регионе он составляет 90,9%.

Также в Черкасской области показатель госпитализаций не соответствует "зеленой" зоне карантина. В этом регионе он составляет 60%.

Ранее в Минздраве заявили, что в Украине у 17 пациентов подтвердился "Дельта" - штамм коронавируса.