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02 августа 2021, 10:32 330

В Раде заговорили о новых ограничениях для невакцинированных

02 августа 2021, 10:32 330
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Фото из открытых источников
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Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий не исключает введения новых ограничений для непривитых от COVID-19 украинцев.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook нардепа.

Он напомнил, что согласно постановлению Кабинета министров, вакцинированные украинцы, которые возвращаются на Родину из России и Индии обязаны самоизолироваться минимум на 7 дней

По мнению депутата работу, которая предусматривает контакт с большим количеством людей должны выполнять вакцинированные сотрудники.

"Украина будет вынуждена вводить ограничения для непривитых граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации будут работать школы, где вакцинировано не менее 80% преподавателей (в настоящее время привита лишь половина педагогов от общего количества). По моему мнению, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением. Больной водитель маршрутки инфицирует отнюдь не меньше людей, чем учитель", - отметил Радуцкий

При этом депутат считает, что речь не идет об обязательной вакцинации.

"Теперь каждый решает сам – досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавирус", - резюмировал Радуцкий.

Напомним, что с 5 августа Кабмин меняет правила въезда для граждан и иностранцев. Они предусматривают, что украинцы и иностранцы, вакцинированные от COVID-19 должны проходить обязательную самоизоляцию, в случае, если они прилетели из России или Индии.

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