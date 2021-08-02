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02 августа 2021, 12:40 37

В Минздраве надеются до конца лета сделать не менее 4,5 миллионов прививок

02 августа 2021, 12:40 37
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Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения надеются, что в августе будет сделано не менее 4,5 миллиона прививок от COVID - 19

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

По его словам, в июле сделано около 3 миллионов прививок от COVID-19, что почти на 250 тыс. больше чем за все предыдущие месяцы кампании вместе.

"До конца лета должны сделать еще минимум 4,5 млн прививок. То есть увеличить июльский охват в 1,5 раза. Призываю не откладывать прививки на "после отпуска" или "после праздников"! Дельта-штамм коронавирус уже в Украине, а вакцинация – единственный эффективный способ предотвратить тяжелом течении болезни и смерти", - отметил министр.

Он напомнил, что записаться на вакцинацию от COVID-19 можно в пункты вакцинации, которые действуют в большинстве учреждений первичной медицинской помощи, позвонив в регистратуру соответствующего заведения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться на прививку в центры массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.

Напомним, что в воскресенье в Украине от коронавируса привили более 38 тысяч человек

вакцина Минздрав COVID-19 вакцинация штамм Дельта

 
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