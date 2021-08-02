В Минздраве рекомендуют не посещать массовые мероприятия по празднованию Дня независимости

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Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал граждан, относящихся к группам риска, воздержаться от посещения мест массового скопления людей во время празднования Дня независимости с 22 до 24 августа

Об этом он рассказал на форуме "Украина 30", передает RegioNews.

Также министр рекомендует украинцам во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня независимости:

воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19;

воздержаться от посещения мероприятий людям, которые относятся к группе риска;

воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении;

не употреблять алкогольных напитков во время проведения праздничных мероприятий.

Он также напомнил о необходимости соблюдать все противоэпидемические правила: носить маску, мыть руки и соблюдать дистанции.

Напомним, в Украине накануне празднования Дня независимости введут новую премию "Национальная легенда".