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02 августа 2021, 14:19 271

В Минздраве рекомендуют не посещать массовые мероприятия по празднованию Дня независимости

02 августа 2021, 14:19 271
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Фото: dobovo.com
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал граждан, относящихся к группам риска, воздержаться от посещения мест массового скопления людей во время празднования Дня независимости с 22 до 24 августа

Об этом он рассказал на форуме "Украина 30", передает RegioNews.

Также министр рекомендует украинцам во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня независимости:

  • воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19;
  • воздержаться от посещения мероприятий людям, которые относятся к группе риска;
  • воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении;
  • не употреблять алкогольных напитков во время проведения праздничных мероприятий.

Он также напомнил о необходимости соблюдать все противоэпидемические правила: носить маску, мыть руки и соблюдать дистанции.

Напомним, в Украине накануне празднования Дня независимости введут новую премию "Национальная легенда".

украинцы праздник Минздрав пандемия День независимости

 
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