В Минздраве рекомендуют не посещать массовые мероприятия по празднованию Дня независимости
Министр здравоохранения Виктор Ляшко призвал граждан, относящихся к группам риска, воздержаться от посещения мест массового скопления людей во время празднования Дня независимости с 22 до 24 августа
Об этом он рассказал на форуме "Украина 30", передает RegioNews.
Также министр рекомендует украинцам во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня независимости:
- воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, в случае появления симптомов ОРВИ (кашель, насморк, боль в горле, чихание, повышение температуры тела) или COVID-19;
- воздержаться от посещения мероприятий людям, которые относятся к группе риска;
- воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно в закрытом помещении;
- не употреблять алкогольных напитков во время проведения праздничных мероприятий.
Он также напомнил о необходимости соблюдать все противоэпидемические правила: носить маску, мыть руки и соблюдать дистанции.
Напомним, в Украине накануне празднования Дня независимости введут новую премию "Национальная легенда".
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Ермак, Разумков и парки досуга. Как прошла вторая серия регионального противостояния между Зеленским и Кличко
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине