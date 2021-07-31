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31 июля 2021, 17:29 5

Украина получила еще 1,5 млн доз вакцины CoronaVac

31 июля 2021, 17:29 5
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Фото: из открытых источников
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Сегодня в Украину прибыло еще 1,5 млн доз китайской вакцины CoronaVac, всего от начала кампании вакцинации поступило почти 12 млн доз препаратов различных производителей

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает RegioNews.

Именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины", - сообщил он в Facebook.

По словам Ляшко, из этого количества более 4 млн были поставлены в рамках программы COVAX, еще больше 150 тысяч - в качестве гуманитарной помощи от стран Евросоюза.

На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыли 11 929 056 доз вакцин. А это значит, что к концу лета мы точно будем иметь обещанные 10 млн прививок", - рассказал он.

Также министр добавил, что 7 637 956 доз были закуплены за средства государственного бюджета. На этой неделе Украина получила:

  • 52 800 доз вакцины AstraZeneca;
  • 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech;
  • 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает 13 млн доз вакцин от COVID-19 до конца лета.

коронавирус вакцина Минздрав Виктор Ляшко вакцинация

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