Зеленский в Авдеевке представил нового командующего Объединенных сил

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию мероприятий по случаю Дня освобождения города от российско-оккупационных войск.

Именно в этот день и именно здесь в присутствии высшего руководства государства, военного командования, жителей свободной Авдеевки хочу представить нового командующего Объединенных сил ВСУ, - сказал Президент.

Он напомнил, что новым командующим Объединенных сил назначен кавалер ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, генерал-лейтенант, боевой офицер, патриот Украины Александр Павлюк.

В то же время глава государства поблагодарил за службу предыдущего главу Владимира Кравченко.

Мне кажется, само представление в такой день - день освобождения нашего украинского города на Донбассе - это добрый знак, символ надежды на то, что свободная и мирная жизнь наступит и во всех других временно оккупированных городах и селах на востоке украинской суверенной земли, - подчеркнул Зеленский.

По словам Президента, Авдеевка сегодня является городом на линии огня, который выбрал линию свободы и развития.

Зеленский напомнил, что именно в этот день, 30 июля, семь лет назад Авдеевка была освобождена от оккупантов силами второго батальона тактической группы 93-й отдельной гвардейской механизированной бригады и добровольцев "Правого сектора”.

Как сообщалось, нардеп от "Слуги народа" Верещук заявляла, что вопрос отставки министра обороны не стоит.