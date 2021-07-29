11:42  29 июля
В МОЗ назвали условие отмены масочного режима
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
18:01  29 июля
День на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 21:02 4

СМИ стало известно, кого глава МВД Монастырский предлагает на должности своих заместителей

29 июля 2021, 21:02 4
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров Украины 29 июля получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского. Это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян

Об этом сообщает ZN.UA, передает RegioNews.

Замминистра Антон Геращенко может остаться на посту, но президент пока не согласовал его кандидатуру, предложенную новым министром.

Учитывая то, что в реестре деклараций НАПК заместителей министра МВД к назначению нет, логично предположить, что кандидаты или их не подали, или являются действующими служащими. Да, собственно и есть.

Богдан Драпьятый возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. С ним новый глава МВД вместе работал в комитете (Монастырский был его главой – ред.).

Драпьятый стал руководителем секретариата во времена председательства в этом комитете Андрея Кожемякина. В Аппарат ВР попал помощником к Виктору Шемчуку, который в 2007 определенное время был постоянным представителем президента в АР Крым.

В свою очередь помощником Шемчука во время его работы постпредом был Евгений Драпьятый – отец нынешнего главы секретариата правового комитета Рады.

Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД, а Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

Судя по нынешнему направлению работы, Акопян будет заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Она на этом посту логично заменит Татьяну Ковальчук, которая у экс-миниситра Арсена Авакова отвечала за международку.

В свою очередь Игорь Бондаренко может стать заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ну, и понятно, что на посту остается Антон Геращенко, который был заместителем министра внутренних дел во времена Арсена Авакова. Такое предложение Геращенко сделал новый глава министерства, а тот не отказался.

По информации СМИ, Денис Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить Геращенко на посту заместителя, и очень просил согласовать кандидатуру (президент согласовывает всех заместителей). Но эта инициатива не вызвала у президента восторга, поэтому вполне вероятно, что Геращенко останется как советник, если захочет.

Как сообщалось, 21 июля Кабмин уволил многолетнего первого заместителя министра МВД Сергея Ярового.

Ранее, 16 июля Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.

кадры заместитель министр МВД Кандидат Денис Монастырский

Ткаченко отрицал возможность своей отставки осенью
29 июля 2021, 11:31
"Слуга народа" определилсь с вероятным кандидатом на довыборах в Раду на Черкащине
27 июля 2021, 17:11
Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины
26 июля 2021, 20:38
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua