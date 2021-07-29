СМИ стало известно, кого глава МВД Монастырский предлагает на должности своих заместителей
Кабинет министров Украины 29 июля получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского. Это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян
Об этом сообщает ZN.UA, передает RegioNews.
Замминистра Антон Геращенко может остаться на посту, но президент пока не согласовал его кандидатуру, предложенную новым министром.
Учитывая то, что в реестре деклараций НАПК заместителей министра МВД к назначению нет, логично предположить, что кандидаты или их не подали, или являются действующими служащими. Да, собственно и есть.
Богдан Драпьятый возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. С ним новый глава МВД вместе работал в комитете (Монастырский был его главой – ред.).
Драпьятый стал руководителем секретариата во времена председательства в этом комитете Андрея Кожемякина. В Аппарат ВР попал помощником к Виктору Шемчуку, который в 2007 определенное время был постоянным представителем президента в АР Крым.
В свою очередь помощником Шемчука во время его работы постпредом был Евгений Драпьятый – отец нынешнего главы секретариата правового комитета Рады.
Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД, а Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.
Судя по нынешнему направлению работы, Акопян будет заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Она на этом посту логично заменит Татьяну Ковальчук, которая у экс-миниситра Арсена Авакова отвечала за международку.
В свою очередь Игорь Бондаренко может стать заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.
Ну, и понятно, что на посту остается Антон Геращенко, который был заместителем министра внутренних дел во времена Арсена Авакова. Такое предложение Геращенко сделал новый глава министерства, а тот не отказался.
По информации СМИ, Денис Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить Геращенко на посту заместителя, и очень просил согласовать кандидатуру (президент согласовывает всех заместителей). Но эта инициатива не вызвала у президента восторга, поэтому вполне вероятно, что Геращенко останется как советник, если захочет.
Как сообщалось, 21 июля Кабмин уволил многолетнего первого заместителя министра МВД Сергея Ярового.