СМИ стало известно, кого глава МВД Монастырский предлагает на должности своих заместителей

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Кабинет министров Украины 29 июля получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского. Это Богдан Драпьятый, Игорь Бондаренко и Мэри Акопян

Об этом сообщает ZN.UA, передает RegioNews.

Замминистра Антон Геращенко может остаться на посту, но президент пока не согласовал его кандидатуру, предложенную новым министром.

Учитывая то, что в реестре деклараций НАПК заместителей министра МВД к назначению нет, логично предположить, что кандидаты или их не подали, или являются действующими служащими. Да, собственно и есть.

Богдан Драпьятый возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. С ним новый глава МВД вместе работал в комитете (Монастырский был его главой – ред.).

Драпьятый стал руководителем секретариата во времена председательства в этом комитете Андрея Кожемякина. В Аппарат ВР попал помощником к Виктору Шемчуку, который в 2007 определенное время был постоянным представителем президента в АР Крым.

В свою очередь помощником Шемчука во время его работы постпредом был Евгений Драпьятый – отец нынешнего главы секретариата правового комитета Рады.

Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД, а Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

Судя по нынешнему направлению работы, Акопян будет заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Она на этом посту логично заменит Татьяну Ковальчук, которая у экс-миниситра Арсена Авакова отвечала за международку.

В свою очередь Игорь Бондаренко может стать заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ну, и понятно, что на посту остается Антон Геращенко, который был заместителем министра внутренних дел во времена Арсена Авакова. Такое предложение Геращенко сделал новый глава министерства, а тот не отказался.

По информации СМИ, Денис Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить Геращенко на посту заместителя, и очень просил согласовать кандидатуру (президент согласовывает всех заместителей). Но эта инициатива не вызвала у президента восторга, поэтому вполне вероятно, что Геращенко останется как советник, если захочет.

Как сообщалось, 21 июля Кабмин уволил многолетнего первого заместителя министра МВД Сергея Ярового.

Ранее, 16 июля Рада назначила Дениса Монастырского министром внутренних дел.