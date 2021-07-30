Зеленський в Авдіївці представив нового командувача Об’єднаних сил

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Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію заходів з нагоди Дня звільнення міста від російсько-окупаційних військ.

Саме в цей день і саме тут у присутності вищого керівництва держави, військового командування, жителів вільної Авдіївки хочу представити нового командувача Об’єднаних сил ЗСУ, - сказав Президент.

Він нагадав, що новим командувачем Об’єднаних сил призначено кавалера ордену Богдана Хмельницького ІІ і ІІІ ступенів, генерал-лейтенатна, бойового офіцера, патріота України Олександра Павлюка.

Водночас глава держави подякував за службу попередньому очільнику Володимиру Кравченку.

Мені здається, саме представлення у такий день — день визволення нашого україського міста на Донбасі — це добрий знак, символ надії на те, що вільне і мирне життя настане і в усіх інших тимчасово окупованих містах і селах на сході української суверенної землі, - наголосив Зеленський.

За словами Президента, Авдіївка сьогодні є містом на лінії вогню, що обрало лінію свободи і розвитку.

Зеленський нагадав, що саме цього дня, 30 липня, сім років тому Авдіївка була звільнена від окупантів силами другого батальйону тактичної групи 93-ї окремої гвардійської механізованої бригади та добровольців "Правого сектору”.

Як повідомлялося, нардеп від "Слуги народу" Верещук заявляла, що питання відставки міністра оборони не стоїть.