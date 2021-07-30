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Боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе
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30 июля 2021, 08:11 19

Боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе

30 июля 2021, 08:11 19
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, враг вел обстрелы вблизи населенных пунктов Широкино, Шумы, Пивденне и Водяное, что на Приазовье из гранатометов 120-го и 82-го калибра.

В направлении Авдеевки боевики вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку от Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В районе населенного пункта Зайцево российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ", - отмечают в штабе ООС.

По состоянию на 7 часов утра, 30 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в зоне Операции объединенных сил было зафиксировано 4 нарушения режима прекращение огня. Потерь среди военнослужащих Вооруженных сил нет.

ООС война обстрелы военная техника боевики Донбасс

 
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