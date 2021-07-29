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29 июля 2021, 16:35 7

Ермак возглавил президиум конгресса местных властей

29 июля 2021, 16:35 7
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Фото из открытых источников
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Председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины избран глава Офиса Президента Андрей Ермак

Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем совместном заседании конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и Национального совета реформ

"Организационным комитетом по проведению учредительных заседаний Конгресса предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины Андрея Борисовича Ермака – руководителя Офиса Президента Украины", - внес предложение заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.

Это предложение было поддержано всеми участниками заседания.

Напомним, что 4 марта Президент Украины Владимир Зеленский утвердил создание Конгресса местных и региональных властей. Этот орган будет принимать участие в выработке государственной региональной политики

Офис президента заседание президент региональная политика местные власти

 
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