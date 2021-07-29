Ермак возглавил президиум конгресса местных властей
Председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины избран глава Офиса Президента Андрей Ермак
Как передает RegioNews, соответствующее решение было принято на сегодняшнем совместном заседании конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины и Национального совета реформ
"Организационным комитетом по проведению учредительных заседаний Конгресса предлагается избрать председателем президиума Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины Андрея Борисовича Ермака – руководителя Офиса Президента Украины", - внес предложение заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко.
Это предложение было поддержано всеми участниками заседания.
Напомним, что 4 марта Президент Украины Владимир Зеленский утвердил создание Конгресса местных и региональных властей. Этот орган будет принимать участие в выработке государственной региональной политики