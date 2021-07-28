Зеленский продолжил кадровые перестановки: стало известно, кто возглавит Генштаб ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в силовых структурах, в частности, принял решение о смене руководителя Генерального штаба ВСУ, командующего Десантно-штурмовых войск ВСУ и Командующего объединенных сил

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба президента.

Так, со своих должностей были уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко. Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины назначен Сергей Шаптал, а Александр Павлюк - командующим Объединенных сил.

Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях", - отметил президент.

Зеленский также заявил, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

Напомним, что накануне был уволен с должности главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, его назначили первым заместителем секретаря СНБО.

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