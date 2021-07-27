ГБР обыскивают центральные сортировочные станции операторов почтовой связи и подразделения Киевской таможни

Фото ГБР

На Киевской таможне ГБР ликвидировало канал контрабанды товаров на десятки миллионов гривен

Об этом сообщается на сайте ГБР, передает RegioNews.

Сотрудники ГБР совместно с департаментом противодействия контрабанде таможенной службы ликвидировали мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров через столичные аэропорты. Сейчас проводятся масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни, - говорится в сообщении.

Изъято более 30 тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.

Таким образом почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, тогда как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен. Так, только в июле этот экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не уплатив при этом более 30 миллионов гривен налога.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме лиц, в том числе среди сотрудников таможни, и проверяют соответствие задержанного товара сопроводительным документам.

О результатах следственных действий будет сообщено дополнительно.

Как сообщалось, 8 июля ГБР проводило обыски в "Киевводоканале", а также вместе с СБУ обыскивали Департамент транспортной инфраструктуры КГГА и "Киевавтодор".