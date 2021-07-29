11:42  29 июля
В МОЗ назвали условие отмены масочного режима
10:24  29 июля
В Киеве в торговом центре произошел взрыв
18:01  29 июля
День на Донбассе: боевики 4 раза обстреляли украинские позиции
UA | RU
UA | RU
29 июля 2021, 18:50 5

На Луганщине проверяют заминирование служебного авто сотрудника СБУ

29 июля 2021, 18:50 5
Читайте також українською мовою
Фото полиции Луганской области
Читайте також
українською мовою

Под машиной сотрудника СБУ на Луганщине нашли подозрительное устройство - проверяют минирование

Об этом сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности.

Соответствует действительности. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже, - сказал Дехтяренко.

Полиция Луганской области сообщила, что сегодня, 29 июля, в 14.22 в дежурную часть Северодонецкого полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях о том, что под одним из служебных автомобилей они обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.

Немедленно на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции, патрульные полицейские и руководство ГУНП и отдела полиции. Была проведена эвакуация работников из административного здания управления, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции, которые обеспечивают публичную безопасность.

Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета.

Сейчас взрывотехниками отрабатывается место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством. Сотрудниками полиции проводятся все неотложные меры. Угрозы гражданам нет.

Как сообщалось, вчера правоохранители Киевщины проверяли информацию о минировании ЧАЭС.

СБУ минирование проверки Луганская область авто

На Чернобыльской АЭС взрывчатку не нашли - Нацполиция
28 июля 2021, 16:51
СБУ на Черкащине задержала агента российской разведки
28 июля 2021, 15:45
В Одессе заминировали здание горсовета
27 июля 2021, 18:06
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Смена главнокомандующего ВСУ. Кто такой Залужный, и как указ президента скажется на Черниговщине
Взрыв на "РовноАзот": За что будет отвечать руководство завода и почему эта история еще не завершилась
Все публикации »
Вадим Денисенко
Игорь Попов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram