На Луганщине проверяют заминирование служебного авто сотрудника СБУ

Фото полиции Луганской области

Об этом сказал пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности.

Соответствует действительности. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже, - сказал Дехтяренко.

Полиция Луганской области сообщила, что сегодня, 29 июля, в 14.22 в дежурную часть Северодонецкого полиции поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях о том, что под одним из служебных автомобилей они обнаружили неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.

Немедленно на место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции, патрульные полицейские и руководство ГУНП и отдела полиции. Была проведена эвакуация работников из административного здания управления, территория вокруг места происшествия оцеплена сотрудниками полиции, которые обеспечивают публичную безопасность.

Установлено, что во время заезда служебной машины на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспортных средств сотрудником охраны был обнаружен подозрительный предмет, прикрепленный к днищу автомобиля, из которого торчат несколько проводов разного цвета.

Сейчас взрывотехниками отрабатывается место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством. Сотрудниками полиции проводятся все неотложные меры. Угрозы гражданам нет.

Как сообщалось, вчера правоохранители Киевщины проверяли информацию о минировании ЧАЭС.