На Луганщині перевіряють замінування службового авто співробітника СБУ

Фото поліції Луганської області

Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності.

Відповідає дійсності. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Додаткову інформацію повідомимо згодом, - сказав Дехтяренко.

Поліція Луганської області повідомила, що сьогодні, 29 липня, о 14.22 до чергової частини Сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що під одним зі службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

Негайно на місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції, патрульні поліцейські та керівництво ГУНП і відділу поліції. Була проведена евакуація працівників з адміністративного будинку управління, територія навколо місця події оточена працівниками поліції, які забезпечують публічну безпеку.

Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля, з якого стирчать декілька дротів різного кольору.

Наразі вибухотехніками відпрацьовується місце події, з-під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм. Співробітниками поліції проводяться усі невідкладні заходи. Загрози громадянам немає.

Як повідомлялося, вчора правоохоронці Київщини перевіряли інформацію про мінування ЧАЕС.