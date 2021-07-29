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29 липня 2021, 18:50 8

На Луганщині перевіряють замінування службового авто співробітника СБУ

29 липня 2021, 18:50 8
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Фото поліції Луганської області
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Під машиною співробітника СБУ на Луганщині знайшли підозрілий пристрій - перевіряють мінування

Про це сказав речник СБУ Артем Дехтяренко, передає RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Інформація про мінування автомобіля співробітника СБУ в Луганській області відповідає дійсності.

Відповідає дійсності. Наразі тривають оперативно-слідчі дії. Додаткову інформацію повідомимо згодом, - сказав Дехтяренко.

Поліція Луганської області повідомила, що сьогодні, 29 липня, о 14.22 до чергової частини Сєвєродонецької поліції надійшло повідомлення від чергового 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що під одним зі службових автомобілів вони виявили невідомий предмет, який може бути вибуховим пристроєм.

Негайно на місце події виїхали слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, співробітники інших служб поліції, патрульні поліцейські та керівництво ГУНП і відділу поліції. Була проведена евакуація працівників з адміністративного будинку управління, територія навколо місця події оточена працівниками поліції, які забезпечують публічну безпеку.

Встановлено, що під час заїзду службової автівки на територію управління СБУ в ході обов’язкової перевірки транспортних засобів співробітником охорони було виявлено підозрілий предмет, прикріплений до днища автомобіля, з якого стирчать декілька дротів різного кольору.

Наразі вибухотехніками відпрацьовується місце події, з-під машини вилучено сумку з невідомим пристроєм. Співробітниками поліції проводяться усі невідкладні заходи. Загрози громадянам немає.

Як повідомлялося, вчора правоохоронці Київщини перевіряли інформацію про мінування ЧАЕС.

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